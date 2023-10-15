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المقريف يبحث إمكانية استئناف الدراسة في درنة السبت وتهيئة الأوضاع لانتظامها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 01:38 مساء
المقريف يبحث إمكانية استئناف الدراسة في درنة السبت وتهيئة الأوضاع لانتظامها
وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف خلال اجتماع لمناقشة انتظام الدراسة في درنة. (وزارة التربية والتعليم)
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ناقش وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، موسى المقريف، وضع التلاميذ في درنة، وإمكانية استئناف الدراسة بها السبت المقبل، مع إخلاء المؤسسات التعليمية من النازحين، ونقلهم إلى مواقع أخرى.

وبحث المقريف، صباح اليوم الأحد، مسألة استئناف الدراسة في بلدية درنة خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين عن العملية التعليمية.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد بمكتب الوزير، تقريرا حول العام الدراسي 2023 – 2024 م في درنة، وجهود إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي في إقامة برامج التهيئة النفسية للتلاميذ، وإطلاق مرحلة جديدة من برنامج «التعليم الاستدراكي» تركز على تلاميذ وطلاب شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

تعويض تلاميذ درنة عن الفترة الدراسية التي فقدوها محل نقاش
كما ناقش أيضا بدائل تعويض الفاقد الزمني للتلاميذ والطلاب، وذلك ببحث إمكانية استئناف الدراسة السبت، فضلا عن رصد حركة نزوح التلاميذ والطلاب والمعلمين، واحتياجات المراقبة خلال الفترة الحالية، وتهيئة المؤسسات التعليمية في المناطق المتضررة بالبلدية أمام عودة التلاميذ والطلاب.

من جهته، طالب مراقب التربية والتعليم في درنة بنقل التلاميذ والطلاب المتضررة مدارسهم إلى مدارس قريبة من مواقع سكنهم، ومناقشة جهود إخلاء المؤسسات التعليمية من النازحين.

كما تطرق الاجتماع إلى البحث عن بديل للمؤسسات التعليمية التي تضررت بشكل كبير، وهي: النصر، والنور، والمنار، وزهير، والزهراء، وعمر المختار، وعمر بن الخطاب، وعزوز، والرشيد، والحرية.

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انتظام الدراسي في درنة مسألة مهمة
وأكد المقريف ضرورة استئناف العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية ببلدية درنة، داعيا رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي إلى ضرورة التعميم على المفتشين التربويين بالتعاون في عودة الدراسة، ومؤكدا ضرورة انتظام الدراسة بشكل يومي، وليس بشكل متقطع.

كما وجه بإعداد تقرير بشأن مدارس التعليم الخاص الملتزمة بتعميم قبول التلاميذ والطلاب النازحين مجانا، ودون أي قيد أو شرط.

حضر الاجتماع وكيلا الوزارة لشؤون المراقبات والشؤون التربوية، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، ومديرا مركزي المناهج التعليمية والبحوث التربوية، والوطني للامتحانات، ومديرا مكتبي المتابعة وتقييم الأداء، والإعلام والاتصال، ومراقبا التربية والتعليم في بلديتي درنة وأم الرزم.

جانب من حضور اجتماع وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف لمناقشة انتظام الدراسة في درنة. (وزارة التربية والتعليم)
جانب من حضور اجتماع وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف لمناقشة انتظام الدراسة في درنة. (وزارة التربية والتعليم)
جانب من حضور اجتماع وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف لمناقشة انتظام الدراسة في درنة. (وزارة التربية والتعليم)
جانب من حضور اجتماع وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف لمناقشة انتظام الدراسة في درنة. (وزارة التربية والتعليم)
جانب من حضور اجتماع وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف لمناقشة انتظام الدراسة في درنة. (وزارة التربية والتعليم)
جانب من حضور اجتماع وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف لمناقشة انتظام الدراسة في درنة. (وزارة التربية والتعليم)
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