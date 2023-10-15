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جامعة سرت ترسل شحنة مستلزمات مدرسية لتلاميذ درنة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 15 أكتوبر 2023, 11:16 صباحا
جامعة سرت ترسل شحنة مستلزمات مدرسية لتلاميذ درنة
شاحنة تحمل مستلزمات مدرسية من جامعة سرت إلى تلاميذ درنة. (الإنترنت)
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أرسلت جامعة سرت أمس السبت قافلة تحوي مستلزمات مدرسية إلى درنة لتوزيعها على التلاميذ في مدارس المدينة.

احتوت القافلة على أكثر من ألف حقيبة مدرسية، إلى جانب مستلزمات أخرى خصصتها جامعة سرت لعدد من مدارس درنة، على أن يجرى توزيعها على الطلاب.

تعليم درنة تتولى توزيع المستلزمات على التلاميذ 
وجرى تسليم هذه المستلزمات إلى إدارة جامعة درنة، لتتولى التنسيق مع مراقبة التعليم في درنة بخصوص عملية التوزيع.

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وشارك في إرسال هذه الشحنة مساعد الشؤون العلمية بجامعة سرت د. الطيب القبي، بينما كان في استقبالها رئيس جامعة درنة.

مسؤولون بجامعة درنة يجتمعون مع وفد جامعة سرت بعد إرسال الأخيرة شحنة مستلزمات مدرسية لتلاميذ درنة. (الإنترنت)
مسؤولون بجامعة درنة يجتمعون مع وفد جامعة سرت بعد إرسال الأخيرة شحنة مستلزمات مدرسية لتلاميذ درنة. (الإنترنت)
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