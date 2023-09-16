مركز طب الطوارئ يتسلم شحنة مساعدات من الكويت (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم مركز طب الطوارئ والدعم في بنغازي شحنة من المساعدات الإغاثية والطبية قادمة من دولة الكويت.

جاء ذلك في بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم السبت.

قبل ذلك، قال المركز إن الفرق التابعة له تمكنت من انتشال أربعة جثامين وإخراجها عن طريق الجبل في منطقة الوادي، بعد جولة في كل من شحات ومرتوبة.

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وأشار إلى صعوبة انتشال الجثامين بسبب تضاريس الجبل الطبيعية، مشيرًا إلى مساندة الفريق التركي في إخراج أربعة جثامين أخرى.

ربع مليون شخص يحتاجون لمساعدة فورية

وامس الجمعة، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة نداء، لجمع أموال تزيد على 71 مليون دولار من أجل تأمين مساعدة فورية لنحو 250 ألف شخص في ليبيا، هم الأكثر تضررا جراء الفيضانات التي نتجت عن العاصفة «دانيال»، محذرا من وضع «كارثي».

وقدرت الهيئة عدد المتضررين مباشرة من الكارثة بنحو 884 ألف شخص.

مساعدات كويتية وصلت إلى بنغازي لدعم المتضررين من السيول. (منصة حكومتنا)

مساعدات كويتية وصلت إلى بنغازي لدعم المتضررين من السيول. (منصة حكومتنا)

مساعدات كويتية وصلت إلى بنغازي لدعم المتضررين من السيول. (منصة حكومتنا)

مساعدات كويتية وصلت إلى بنغازي لدعم المتضررين من السيول. (منصة حكومتنا)

مساعدات كويتية وصلت إلى بنغازي لدعم المتضررين من السيول. (منصة حكومتنا)

مساعدات كويتية وصلت إلى بنغازي لدعم المتضررين من السيول. (منصة حكومتنا)