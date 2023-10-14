المبروك يبحث انضمام ليبيا لعضوية البنك الأفريقي للتصدير

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المالية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك، اليوم السبت، مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أوكي أوراما إمكانية انضمام ليبيا لعضوية البنك، خاصة في ضوء انضمام جميع الدول الأفريقية له باستثنائها.

وجاء اجتماع المبروك وأوراما على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليًا بمدينة مراكش المغربية، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة المالية.

وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون الممكنة بين البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ومختلف القطاعات والمؤسسات الليبية، خاصة في المجالات التي يختص البنك بتمويلها وتأسيس شراكات فيها مثل المشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية والمناطق الحرة، وبرامج تمويل التجارة.

وأمس الجمعة، بحث المبروك مع نظرائه في سلوفينيا وغامبيا والبوسنة كيفية تسوية الديون المستحقة لليبيا على هذه الدول.

لقاء المبروك في مراكش مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير، 14 أكتوبر 2023. (وزارة المالية)