  • Alwasat News
Atwasat

المبروك يبحث انضمام ليبيا لعضوية البنك الأفريقي للتصدير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 09:46 مساء
المبروك يبحث انضمام ليبيا لعضوية البنك الأفريقي للتصدير
لقاء المبروك في مراكش مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير، 14 أكتوبر 2023. (وزارة المالية)
alwasat radio

بحث وزير المالية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك، اليوم السبت، مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أوكي أوراما إمكانية انضمام ليبيا لعضوية البنك، خاصة في ضوء انضمام جميع الدول الأفريقية له باستثنائها.

وجاء اجتماع المبروك وأوراما على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليًا بمدينة مراكش المغربية، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة المالية.

المبروك يبحث «تسوية الديون المستحقة لليبيا» مع 3 دول
الكبير يناقش إعمار درنة مع وفد من البنك الأوروبي للتنمية

وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون الممكنة بين البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ومختلف القطاعات والمؤسسات الليبية، خاصة في المجالات التي يختص البنك بتمويلها وتأسيس شراكات فيها مثل المشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية والمناطق الحرة، وبرامج تمويل التجارة.

وأمس الجمعة، بحث المبروك مع نظرائه في سلوفينيا وغامبيا والبوسنة كيفية تسوية الديون المستحقة لليبيا على هذه الدول.

لقاء المبروك في مراكش مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير، 14 أكتوبر 2023. (وزارة المالية)
لقاء المبروك في مراكش مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير، 14 أكتوبر 2023. (وزارة المالية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية

كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية
الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة

تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة
«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة الاحتلال»

«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة ...
الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله

مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله
مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل

رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك

علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك
لمن ستغرد العصافير في درنة

لمن ستغرد العصافير في درنة
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً

وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً
الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»
المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
في غياب الشفافية والإنفاق بلا رقيب.. مخاوف من دخول أموال الإعمار «ساحة الفساد»
في غياب الشفافية والإنفاق بلا رقيب.. مخاوف من دخول أموال الإعمار ...
عون: نتائج خطة زيادة الإنتاج لمليوني برميل تبدأ في الظهور خلال عامين أو ثلاثة
عون: نتائج خطة زيادة الإنتاج لمليوني برميل تبدأ في الظهور خلال ...
الدبيبة يشدد على استكمال صيانة مباني قطاع العدل في مصراتة
الدبيبة يشدد على استكمال صيانة مباني قطاع العدل في مصراتة
شاهد: «اعتقال البرغثي.. نهاية أزمة أم مقدمة لأزمات؟».. تغطية خاصة لقناة «االوسط»
شاهد: «اعتقال البرغثي.. نهاية أزمة أم مقدمة لأزمات؟».. تغطية خاصة...
المبروك يبحث انضمام ليبيا لعضوية البنك الأفريقي للتصدير
المبروك يبحث انضمام ليبيا لعضوية البنك الأفريقي للتصدير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية......
انقطاع الاتصالات مع بنغازي
انقطاع الاتصالات مع بنغازي...
المزيد
النائب العام: بدء فحص رفات مجهولي الهوية في درنة هذا الأسبوع
النائب العام: بدء فحص رفات مجهولي الهوية في درنة هذا الأسبوع...
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي ......
إحالة حوافظ رواتب سبتمبر إلى مصارف سرت
إحالة حوافظ رواتب سبتمبر إلى مصارف سرت...
المبروك يبحث انضمام ليبيا لعضوية البنك الأفريقي للتصدير
المبروك يبحث انضمام ليبيا لعضوية البنك الأفريقي للتصدير...
شاهد: «اعتقال البرغثي.. نهاية أزمة أم مقدمة لأزمات؟».. تغطية خاصة لقناة «االوسط»
شاهد: «اعتقال البرغثي.. نهاية أزمة أم مقدمة لأزمات؟».. تغطية......
المزيد