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المبروك يبحث «تسوية الديون المستحقة لليبيا» مع 3 دول

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 04:04 مساء
المبروك يبحث «تسوية الديون المستحقة لليبيا» مع 3 دول
لقاء المبروك مع وزير مالية غامبيا، 13 أكتوبر 2023. (وزارة المالية)
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بحث وزير المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك، اليوم الجمعة، مع نظرائه في ثلاث دول مدينة لليبيا كيفية تسوية هذه الديون.

جاءت لقاءات المبروك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، حيث التقى وزراء مالية سلوفينيا وغامبيا والبوسنة، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة المالية.

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وقالت الوزارة إن الاجتماعات تركزت على «المسائل المتعلقة بتسوية الديون المستحقة لليبيا على الدول الثلاث»، منبهة إلى أن «التوصل إلى نتائج إيجابية سيسهم في زيادة مستوى تحصيل الديون الخارجية»، حسب تعبيرها.

لقاء للمبروك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، 13 أكتوبر 2023. (وزارة المالية)
لقاء للمبروك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، 13 أكتوبر 2023. (وزارة المالية)
لقاء للمبروك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، 13 أكتوبر 2023. (وزارة المالية)
لقاء للمبروك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، 13 أكتوبر 2023. (وزارة المالية)
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