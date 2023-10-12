المبروك يبحث ملف الديون المستحقة لليبيا مع 3 وزراء أفارقة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك مسألة تسوية الديون المستحقة لدولة ليبيا على دول الكونغو برازافيل وأفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو.

جاء ذلك خلال اجتماعات متفرقة أمس الأربعاء مع وزراء المالية في تلك الدول لتعزيز التعاون المشترك، حسب بيان المالية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

نتائج إيجابية في ملف الديون المستحقة لليبيا

وقالت الوزارة إن الاجتماعات انتهت إلى «نتائج إيجابية ستسهم في زيادة مستوى تحصيل الديون الخارجية لصالح ليبيا».

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وجاءت تلك اللقاءات على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في مدينة مراكش المغربية.