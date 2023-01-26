المبروك يناقش مع الرئيس الموريتاني 3 ملفات بينها تسوية الديون المستحقة لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، خلال لقائه مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزاوني، ثلاثة ملفات من بينها التسوية الديون المستحقة لليبيا، بحسب ما أعلنته الوزارة اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال لقائهما في داكار على هامش مشاركتهما في قمة داكار (2) التي انعقدت تحت شعار «الأمن الغذائي في أفريقيا والسيادة الغذائية» حيث حضر المبروك بصفته محافظ ليبيا في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

- المبروك يلتقي رئيس زيمبابوي في داكار

وقالت وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المبروك والرئيس الموريتاني «تباحثا حول السُبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين وناقشا موضوع تحقيق الأمن الغذائي في دول اتحاد المغرب العربي، كما تم تناول موضوع تسوية الديون المستحقة لدولة ليبيا على جمهورية موريتانيا».

لقاء المبروك مع رئيس زيمبابوي

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة المالية عن لقاء المبروك مع رئيس زيمبابوي إيميرسون منجاجاوا، الذي تباحث معه أيضا في داكار حول السُبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين كما ناقشا موضوع تحقيق الأمن الغذائي في القارة الأفريقية.

وانطلقت أعمال قمة «الأمن الغذائي في أفريقيا والسيادة الغذائية» بمركز عبده ضيوف الدولي للمؤتمر في ديامنياديو بداكار، أمس الأربعاء، والتي تنظمها السنغال وبنك التنمية الأفريقي، بحضور ممثلين عن أكثر من 20 دولة وحكومة أفريقية.