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الكبير يناقش إعمار درنة مع وفد من البنك الأوروبي للتنمية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 06:46 مساء
الكبير يناقش إعمار درنة مع وفد من البنك الأوروبي للتنمية
الصديق الكبير خلال لقائه مع وفد من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، مراكش، 14 أكتوبر 2023 (مصرف ليبيا المركزي)
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اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكه هارمجارت اليوم السبت في مدينة مراكش المغربية، إذ ناقشا مسألة إعمار درنة والمناطق المنكوبة.

كما استعرض الطرفان تجربة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إعمار المناطق المنكوبة من الزلازل في تركيا والمغرب وقرغيزستان، ونتائج اجتماعات وارسو السابقة، والبرامج التي يديرها البنك في خلق التنمية المحلية وإمكانية تنفيذها في الجنوب الليبي.

نقاشات لتفعيل عضوية ليبيا في البنك الأوروبي
وجرى استعراض مسألة تفعيل عضوية ليبيا في البنك الأوروبي، ضمن الجهود التي انطلقت منذ العام 2013، ودعم مساهمة ليبيا في صناعة القرار داخل البنك، ومراجعة نتائج زيارة الوفد الليبي لمقر البنك في لندن الشهر الماضي.

- الكبير يبحث الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إعادة إعمار درنة
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وعرض مسؤولو البنك خبرة مؤسستهم المصرفية في الاستثمار في الطاقة الشمسية، وفرص التمويل التي يمنحها البنك للقطاع الخاص وللمشاريع الصغرى والمتوسطة وبالأخص لشريحتي النساء والشباب.

كما جرى التطرق إلى الاستفادة من تجربة البنك في مصر، وبرنامج زيارة البنك إلى ليبيا خلال الربع الأول من العام 2024.

تعاون ليبي- مالطي في مجال مكافحة غسيل الأموال
وفي لقاء آخر اليوم أيضًا، التقى الكبير محافظ مصرف مالطا المركزي إدوارد سكيكلونا، وتطرقا إلى التعاون القائم بين وحدة المعلومات المالية الليبية ونظيرتها في مالطا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال لاشتراطات الاتحاد الأوروبي للعمل المصرفي.

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