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عون: نتائج خطة زيادة الإنتاج لمليوني برميل تبدأ في الظهور خلال عامين أو ثلاثة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 08:42 مساء
عون: نتائج خطة زيادة الإنتاج لمليوني برميل تبدأ في الظهور خلال عامين أو ثلاثة
وزير النفط محمد عون على هامش لقائه مع قناة «بتروليوم إيكونيميست». (وزارة النفط والغاز في حكومة الدبيبة)
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قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون إن ليبيا تسعى لزيادة الإنتاج النفطي إلى نحو مليوني برميل يوميًا، مضيفًا: «سنرى بداية رؤية نتائج النمو بين عامين أو 3 سنوات وحتى 5-7 سنوات تقريبًا».

وأوضح عون في مقابلة مع قناة «البتروليوم إيكونيميست»: أن استثمار 17 مليار دولار في البنية التحتية للنفط والغاز لن يقتصر على الحقول القائمة فحسب، بل سيشمل أيضاً الحقول المكتشفة والتي لم يتم تطويرها بعد، حسبما نشرت صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك» اليوم السبت.

ليبيا تملك خامس أكبر احتياطي من الصخر الزيتي
ونوه عون بأن الخطة تهدف إلى ترخيص العطاءات في عام 2024 لتوفير مساحة كبيرة في كل من المناطق البحرية والبرية، مشيرًا إلى الاهتمام بتطوير النفط الصخري لأن ليبيا تمتلك خامس أكبر احتياطي من الصخر الزيتي في العالم، «وفق بعض التقارير التي تلقيناها من وكالة الطاقة الأميركية».

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وأضاف أن لجنة النفط الصخري تضع اللمسات الأخيرة من أجل البدء بمشروع تجريبي للنفط والغاز الصخريين، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى احتمالية وصوله إلى ما هو أبعد من ذلك في خمسة أحواض.

عون يثق في البنية التحتية برغم الحاجة لأعمال صيانة 
وقال عون إن بعض أعمال الصيانة مطلوبة في بعض خطوط الأنابيب، وستكون بمثابة تحول سريع إذا ما تمت، معتبرًا أن البنية التحتية تستطيع تلبية المزيد من النمو والتوسع.

واعتبر أن إمكانات الغاز كبيرة بالنظر إلى إمكانات الغاز الصخري وكذلك الاحتياطيات التقليدية، حيث يبلغ إنتاج الغاز نحو 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا.

وتابع: «لدينا نحو 12 اكتشافًا للغاز، لكن لأسباب مختلفة لم تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط من تطويرها أحدها، عروس البحر، والذي يحتوي على عدد لا بأس به من تريليونات الغاز الذي يمكن تطويره، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكنه ممكن خلال 2-3 سنوات».

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