حكومة حماد تكرم فريق المستشفى الميداني الفرنسي في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

كرمت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم السبت، الفريق الطبي العامل في المستشفى الميداني الفرنسي المُقام في مدينة درنة المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وتضمن التكريم منح درع الحكومة وشهادة تقدير، إضافة إلى 87 وسامًا للفريق بالكامل. وأثنت اللجنة المكلفة بالتكريم في مطار الأبرق العسكري على جهود الفريق الطبي الفرنسي، وفق بيان صادر عن الحكومة المكلفة من البرلمان.

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وأنهى الفريق الفرنسي المشارك في جهود الإنقاذ في درنة مهمته نهاية سبتمبر الماضي، إذ كرمته وزارة الخارجية على جهوده في أعمال البحث والإنقاذ إضافة إلى تجهيزه مستشفى ميدانيًا متكاملًا بدرنة فور وقوع الكارثة.

من مراسم تكريم فريق المستشفى الميداني الفرنسي في درنة، 14 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)

من مراسم تكريم فريق المستشفى الميداني الفرنسي في درنة، 14 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)

من مراسم تكريم فريق المستشفى الميداني الفرنسي في درنة، 14 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)

من مراسم تكريم فريق المستشفى الميداني الفرنسي في درنة، 14 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)

من مراسم تكريم فريق المستشفى الميداني الفرنسي في درنة، 14 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)