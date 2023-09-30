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حكومة حماد تكرم فريق الإنقاذ الفرنسي في نهاية مهمته في درنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 11:40 مساء
حكومة حماد تكرم فريق الإنقاذ الفرنسي في نهاية مهمته في درنة
من تكريم حكومة حماد لفريق الإنقاذ الفرنسي، 30 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
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كرمت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، السبت، الفريق الفرنسي المشارك في جهود الإنقاذ في نهاية مهته في درنة المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب، إنه جرى شكر الفريق الفرنسي على جهوده في أعمال البحث والإنقاذ، إضافة إلى تجهيزه مستشفى ميداني متكامل بدرنة فور وقوع الكارثة.

ونقلت وزارة الخارجية شكر رئيس وزراء الحكومة رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حماد، وأهالي المدينة لفرنسا حكومة وشعبا على وقفتهم الإنسانية مع الشعب الليبي في محنته.

فرنسا ترسل فريقًا طبيًا بديلًا إلى درنة
وسبق أن أعلنت السلطات الفرنسية إرسال فريق من الأمن المدني الفرنسي إلى ليبيا، في إطار مهمة إغاثية بمناطق درنة المنكوبة.

وأشار المستشفى المدني السريع للتدخل الطبي في فرنسا إلى مغادرة 13 طبيبًا وعاملًا صحيًا بالإضافة إلى سبعة خبراء لوجستيين إلى ليبيا؛ حيث سيجري استبدالهم بزملائهم الذين تمركزوا في البلاد لمدة أسبوعين بجانب ضحايا الفيضانات.

فرنسا ترسل فريقًا طبيًا بديلًا إلى درنة
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حكومة حماد تُكرِّم فرق الإنقاذ.. وتشيد بالجزائر

ونشرت فرنسا، التي حشدت بسرعة فرق الإغاثة بناء على طلب السلطات الليبية، وحدة طبية ومستشفى طوارئ متنقلًا للأمن المدني في درنة. وتضم قائمة الـ20 عنصرًا أطباء وجراحي كوارث وتخدير وقابلات وممرضات.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ستقدم 4 ملايين يورو للأمم المتحدة مخصصة للمساعدات الطارئة وإعادة الإعمار في ليبيا، وأن فرنسا تجري اتصالات مع المنظمات غير الحكومية المتواجدة هناك لتقييم احتياجاتها.

حكومة حماد تشيد بالجزائر
وأشادت حكومة حماد خاصة بفريق الإنقاذ الجزائري وقال في بيان منفصل إن «من أبرز الفرق التي جرى تكريمها الفريق الجزائري الشقيق بمختلف تخصصاته». 

ونقلت الخارجية «تحيات حماد، وتحيات قوات القيادة العامة، وشكر وامتنان كل أهالي مدينة درنة للفريق الجزائري على المجهودات الجبارة التي بذلتها الجزائر وفريق الإنقاذ الجزائري في دعم ومساندة الليبيين خلال الأزمة».

من تكريم حكومة حماد لفريق الإنقاذ الفرنسي، 30 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
من تكريم حكومة حماد لفريق الإنقاذ الفرنسي، 30 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
من تكريم حكومة حماد لفريق الإنقاذ الفرنسي، 30 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
من تكريم حكومة حماد لفريق الإنقاذ الفرنسي، 30 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
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