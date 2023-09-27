فرنسا ترسل فريقًا طبيًا بديلًا إلى درنة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت السلطات الفرنسية مغادرة فريق من الأمن المدني الفرنسي إلى ليبيا غدًا الخميس، في إطار مهمته الإغاثية بمناطق درنة المنكوبة جراء السيول الجارفة التي ضربت شرق البلاد قبل نحو 18 يومًا.

وأشار المستشفى المدني السريع للتدخل الطبي في فرنسا، اليوم الأربعاء، إلى مغادرة 13 طبيبًا وعاملًا صحيًا بالإضافة إلى 7 خبراء لوجستيين إلى ليبيا غدًا الخميس؛ حيث سيجري استبدالهم بزملائهم الذين تمركزوا في البلاد لمدة أسبوعين بجانب ضحايا الفيضانات.

وحدة طبية فرنسية ومستشفى طوارئ متنقل

ونشرت فرنسا، التي حشدت بسرعة فرق الإغاثة بناء على طلب السلطات الليبية، وحدة طبية ومستشفى طوارئ متنقلًا للأمن المدني في درنة. وتضم قائمة الـ20 عنصرًا أطباء وجراحي كوارث وتخدير وقابلات وممرضات.

وتسببت كارثة انهيار سدين جراء الفيضانات الجارفة في مقتل أكثر من 4 آلاف شخص حتى الآن وأكثر من 10 آلاف مفقود ونزوح ما لا يقل عن 43 ألف شخص. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى، الذي يشمل فقط الجثث المدفونة والمسجلة لدى وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ستقدم 4 ملايين يورو للأمم المتحدة مخصصة للمساعدات الطارئة وإعادة الإعمار في ليبيا، وأن فرنسا تجري اتصالات مع المنظمات غير الحكومية المتواجدة هناك لتقييم احتياجاتها.

وبالتنسيق مع مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، جرى إقامة مستشفى ميداني فرنسي تابع للأمن المدني في درنة، واستقبل أول مرضاه في 17 سبتمبر، والمكان مجهز بغرفة عمليات جراحية وأسرَّة لاستيعاب ما يصل إلى 100 مريض يوميًا، مع وجود أكثر من 50 من رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء من الحماية المدنية.