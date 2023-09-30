حكومة حماد تُكرِّم فرق الإنقاذ.. وتشيد بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

كرمت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم السبت، الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ وانتشال الجثامين من المناطق المتضررة لمجهوداتها في احتواء أزمة السيول المدمرة التي ضربت عدة مدن ومناطق شرق البلاد وأدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في 10 سبتمبر الجاري.



وقال بيان صادر عن الحكومة، اليوم السبت، إن «من أبرز الفرق التي جرى تكريمها الفريق الجزائري الشقيق بمختلف تخصصاته». ونقلت الخارجية «تحيات رئيس الحكومة - رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد، وتحيات قوات القيادة العامة، وشكر وامتنان كل أهالي مدينة درنة للفريق الجزائري على المجهودات الجبارة التي بذلتها الجزائر وفريق الإنقاذ الجزائري في دعم ومساندة الليبيين خلال الأزمة».

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فريق الإنقاذ الجزائري انتشل 344 جثة

وفي وقت سابق، السبت، أعلن فريق الحماية المدنية الجزائرية انتهاء مهمته بدرنة، مشيرًا إلى أن الحصيلة النهائية 344 ضحية متوفاة جرى العثور عليها وانتشالها منذ بداية عملية البحث، وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من تكريم فريق الحماية المدنية الجزائري، 30 سبتمبر 2023. ( الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من تكريم فريق الحماية المدنية الجزائري، 30 سبتمبر 2023. ( الحكومة المكلفة من مجلس النواب)