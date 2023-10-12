إدانة متهمين اثنين في قضية السطو على أموال «المركزي» في سرت عام 2013

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة جنايات مصراتة حكمًا يقضي بإدانة شخصين انتسبا إلى تنظيم أسس للاستيلاء على أموال مصرف ليبيا المركزي في مدينة سرت عام 2013.

وأفاد بيان لمكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الخميس، بأن نائب النيابة بحث واقعة سرقة أموال مملوكة لمصرف ليبيا المركزي في مدينة سرت عام 2013؛ وأثبت تآمر المقبوض عليهما مع أفراد التنظيم على وضع مخطط الاستيلاء على أموال المصرف بطريق الإكراه، وإسهامهما في ارتكاب واقعة الاستيلاء على مبلغ 128 مليون دولار أميركي، و5 ملايين يورو، فانتهى المحقق إلى إقامة الدعوى الجنائية في مواجهتهما.

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حكم محكمة مصراتة الجنائية في قضية السطو على «أموال سرت»

وأضاف البيان أن محكمة جنايات مصراتة قضت، في آخر جلساتها، بإدانة المتهم الأول بعقوبة السجن لمدة 15 سنة وتغريمه مليونين و500 ألف دينار وحرمانه من حقوقه المدنية حرمانا دائمًا، وأنزلت بالمتهم الثاني عقوبة السجن لمدة 13 سنة وتغريمه 50 ألف دينار وحرمانه من الحقوق المدنية حرمانًا دائمًا.

وتعرضت شاحنة نقل أموال المصرف المركزي أثناء تحويلها إلى فرعه بسرت إلى اعتداء مسلح من قبل 10 أشخاص مدججين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة عند مفترق طريق الغربيات في سرت في العام 2013.

وفي مارس 2022، أعلن جهاز الأمن الداخلي القبض على أحد المتورطين في عملية السطو على الأموال التي كانت محولة من المصرف المركزي بطرابلس إلى فرعه في سرت في أكتوبر 2013.