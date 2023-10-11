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انتشال عدة قذائف غير متفجرة من أحياء سكنية شمال بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 07:10 مساء
انتشال عدة قذائف غير متفجرة من أحياء سكنية شمال بني وليد
عنصران من هيئة السلامة الوطنية ينتشلان قذيفة بمنطقة سكنية شمال بني وليد. (الإنترنت)
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تمكن أعضاء مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد، اليوم الأربعاء، من إزالة وانتشال عدة قذائف غير متفجرة من مخلفات الحرب عثر عليها بعض المواطنين في أحياء التلمات والتربة شمال المدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي بمكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن أعضاء وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات وبقايا الحروب التابعين للمكتب، بالتعاون مع مديرية أمن بني وليد، توجهوا إلى مواقع القذائف، لإزالتها ونقلها فورا إلى مقر الهيئة إثر تلقيهم بلاغات من المواطنين بشأنها.

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وذكر المكتب الإعلامي أن فريق وحدة المفرقعات انتشل، خلال الأسبوع الماضي، عدة فذائف غير متفجرة، منها قذيفة «سي 5» وقذيفة صاروخية «إس بي جي» وصاروخ روسي موجه.

وجدد مكتب هيئة السلامة ببني وليد مناشدته إلى جميع المواطنين ضرورة عدم مساس أي أجسام غريبة، والتواصل مع فريق الهيئة، للإبلاغ عنها من أجل إزالتها فورا من قِبل الفرق المختصة.

ثلاث قذائف جرى انتشالها من منطقة سكنية شمال بني وليد. (الإنترنت)
ثلاث قذائف جرى انتشالها من منطقة سكنية شمال بني وليد. (الإنترنت)
انتشال عدة قذائف غير متفجرة من أحياء سكنية شمال بني وليد
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