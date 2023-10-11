منح الإذن باعتماد النظام التكميلي للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023 - 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أذن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة لوزارة التربية والتعليم باعتماد «النظام التكميلي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2023 - 2024».

ونص قرار مجلس الوزراء رقم (436) لسنة 2023 على أن يكون هذا الإجراء «استثناء من لائحة شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي» وفق نص القرار الذي نشرته وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

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وسبق لوزارة التربية والتعليم اعتماد النظام التكميلي في مراحل التعليم الأساسي والثانوي خلال السنوات الماضية، بسبب الظروف الأمنية والصحية التي تسببت في عرقلة سير العملية التعليمية بعدة مناطق في ليبيا.