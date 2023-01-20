مركز الامتحانات يوضح تفاصيل النظام التكميلي للثانوية العامة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح مُدير عام المركز الوَطني للامتحانات السيد مسعود تفاصيل الإذن الصادر من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية لِوزارة التّربية والتّعليم باعتماد نظام تكمِيلي لطلاب الثانوية العامة لدفعة 2021 - 2022 (مواليد 2004).

وقال مسعود في تسجيل مصور، إن قرَار رئِيس مَجلس الوزرَاء رقم 25 لِسنة 2023 هو اسثناء منح طلبة الثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي والديني بإعادة الامتحان إذا ما استنفد فرص الرسوب في الدورين الأول والثاني، مشيرا إلى أن وزير التربية التعليم سيحدد عدد المواد التي سيمتحن فيها الطلاب بين مادتين أو ثلاث مواد.

النظام التكميلي للثانوية العامة قبل 2011

وأوضح مُدير عام المركز الوَطني للامتحانات أن هذا الاستثناء سبق أن جرى تطبيقه بين العامين 2008 و2020 وفق قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقا.

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ونوه إلى أن الطلاب سيؤدون الامتحانات النهائية فقط ويمكنهم الاستفادة من أعمال السنة التي حصلوا عليها خلال العام الدراسي. وأشار إلى أن هذا الاستثناء يخص هذه الدفعة فقط، متمنيا من الطلاب المشمولين بهذا الاستثناء الاجتهاد والاستفادة منه.