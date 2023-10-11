الدبيبة يوجه بتسهيل تقديم الخدمات في بلديات الهلال النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «وزارة الحكم المحلي والمؤسسة الوطنية للنفط بضرورة تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في بلديات الهلال النفطي»، مشددًا على ضرورة «معالجة أي عراقيل تواجه ذلك» وفق منصة «حكومتنا».

جاء توجيه الدبيبة خلال اجتماعه صباح اليوم الأربعاء بعمداء بلديات الهلال النفطي والجنوب الشرقي بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، والناطق باسم الحكومة محمد حمودة، ورئيس مجلس إدارة جهاز وتنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي علي المغربي.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد في طرابلس خصِّص لمتابعة أوضاع منطقتي الهلال النفطي والجنوب الشرقي والصعوبات التي تواجه عمل البلديات فيها، وبحث الإجراءات المتخذة لتفعيل الإدارة المحلية.

تفعيل جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة الوقوف على سير إجراءات تفعيل جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي لما يمثله من أهمية في خلق تنمية مكانية للمناطق النفطية، مؤكدًا أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل في أنحاء ليبيا كافة على الرغم من الصعوبات والانقسام.

ووفق منصة «حكومتنا» حضر الاجتماع من مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي عمداء بلديات أجدابيا وجالو وأوجلة وخليج السدرة وانتلات البيضان والزويتينة وسلطان وإجخرة ومرادة.