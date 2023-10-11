«الأمن الداخلي» ببنغازي: ضربة موجعة لـ«خلية السلماني»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن الداخلي في بنغازي توجيه ما وصفه بضربة موجعة لـ«عناصر خلية السلماني التخريبية»، في إشارة إلى العناصر المرافقة لوزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي.

ولم يتطرق البيان الصادر أمس الثلاثاء إلى مصير البرغثي بعد أربعة أيام من تواتر أنباء عن اندلاع اشتباكات مسلحة بمنطقتي السلماني وحي 602 وسط بنغازي عصر الجمعة الماضي بين قوات تابعة لـ«اللواء 106 مجحفل» و«لواء طارق بن زياد» التابعين للقيادة العامة، ومرافقي البرغثي بعد وصوله إلى منزله الذي غاب عنه لسنوات.

وقال بيان جهاز الأمن الداخلي إن «عناصر خلية السلماني فقدت عددًا من عناصرها خلال مقاومتهم للقوات»، وأضاف «أما من تبقى منهم أو كان على تنسيق سري معهم فقد أُطيح بهم في قبضتنا وقبضة القوات المسلحة (قوات القيادة العامة) وانتهت مؤامرتهم جميعًا خلال أقل من ساعتين من مساء يوم الجمعة الماضي».

قعيم تحدث عن «خلية إخوانية»

يشار إلى أن هذا أول بيان يصدر عن جهة أمنية رسمية في بنغازي عن الأحداث التي شهدتها المدينة، كما أنه الإشعار الرسمي الثاني بشأن اشتباكات السلماني بعد إعلان وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم يوم الإثنين إن القوات المسلحة تصدت لـ«خلية إرهابية حاولت زعزعة النظام والاستقرار العام في المنطقة الشرقية» يوم الجمعة الماضي، وقال في تسجيل بثته قناة «المسار» إن «هذه الزعزعة سببها مجموعة إخوانية لا تمثل الشعب الليبي في شيء».

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وفي تسجيل مصور وجه قعيم رسالة للقبائل قائلًا: «أقول لأبناء القبائل لموا عيالكم والله لن نرحم أحدًا.. لدينا تعليمات من القائد العام من يحاول زعزعة الأمن بأن نضرب بيد من حديد»، متهمًا «دولًا أجنبية بالتعاون مع هذه المجموعة لزعزعة استقرار ليبيا»، لافتًا إلى أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختصة قبضت على هذه المجموعة، وستنشر نتائج التحقيقات بعد استيفائها.

وتداولت صفحات تواصل اجتماعي ليبية مقطعا مصورا يرصد لحظة اعتقال المهدي البرغثي الجمعة الماضية في السلماني. وعادت خطوط الاتصال الهاتفية للعمل في مدينة بنغازي يوم الثلاثاء مع استمرار انقطاع شبكة الإنترنت، منذ يوم الجمعة الماضي. وأكد سكان في المدينة اتصلت بهم «بوابة الوسط» إعادة تشغيل الاتصال الهاتفي على شبكتي «ليبيانا» و«المدار»، لكنهم لم يتمكنوا بعد من الاتصال بشبكة الإنترنت.