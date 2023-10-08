بالصور.. مشروع خط تصريف مياه الأمطار شرق جسر سوق الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق استمرار العمل في مشروع خط تصريف مياه الأمطار شرق جسر سوق الخميس في بلدية الخمس.



وأشار الجهاز، في بيان، إلى «استمرار أعمال الدمك والردم، وإجراء اختبارات التربة بخنادق الحفر، مع تركيب المواسير وإجراء اختبارات الضغط، واستمرار أعمال الحدادة والنجارة، وصب خرسانة غرفة التصريف». وينفذ المشروع شركة «لبدة المستقبل» للمقاولات العامة، وفق بيان الجهاز.



حصر المباني المخالفة في حرم الوادي بسوق الخميس

في هذه الأثناء، أعلنت بلدية الخمس أن لجنة أجرت جولة في البلدية، لحصر التعديات على الأودية بوادي سوق الخميس، مشيرة إلى وضعها علامات توضح المباني المخالفة التي أقيمت في حرم الوادي.

من أعمال تنفيذ مشروع خط تصريف مياه الأمطار شرق جسر سوق الخميس، ببلدية الخمس، 8 أكتوبر 2023. (جهاز تنفيذ مشروع الإسكان والمرافق)

من أعمال تنفيذ مشروع خط تصريف مياه الأمطار شرق جسر سوق الخميس، ببلدية الخمس، 8 أكتوبر 2023. (جهاز تنفيذ مشروع الإسكان والمرافق)

من أعمال تنفيذ مشروع خط تصريف مياه الأمطار شرق جسر سوق الخميس، ببلدية الخمس، 8 أكتوبر 2023. (جهاز تنفيذ مشروع الإسكان والمرافق)