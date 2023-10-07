«القابضة للاتصالات»: تأثر الإنترنت بين مصراتة وطرابلس جراء قطع كابل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات (LPTIC)، اليوم السبت، تأثر خدمات الإنترنت جراء انقطاع كابل مسافة 4.5 كيلومتر غرب بوابة كعام شرقي العاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة في بيان، أن انقطاع الكابل تسبب في توقف وصلة الجيل الجديد بين مصراتة وطرابلس بسعة 40 غيغا، لافتًا إلى أن هذا التوقف صاحبه انقطاع نقطة تجمع سوق الخميس التي تربط 45 محطة بالمنطقة.

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وشددت الشركة على ضرورة الحصول على موافقات خاصة بأعمال الحفر، والتأكد من المخططات حتى لا تتسبب هذه الأعمال في ضرر لشبكات البنية التحتية.