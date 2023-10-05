افحيمة: قوانين الانتخابات نصت على ضرورة إعادة التسجيل بشروط جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو مجلس النواب عن خليج السدرة صالح افحيمة، اليوم الخميس، أن قوانين الانتخابات الجديدة «نصت على إعادة التسجيل بشروط جديدة» للراغبين في الترشح، منتقدًا الصمت حيالها بعد يوم من إصدارها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح.

وكتب افحيمة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» اليوم الخميس أن هناك «صمتًا رهيبًا حيال قوانين الانتخابات التي أنجزتها لجنة (6+6) وأصدرها رئيس مجلس النواب صاحب الاختصاص بذلك وفق التعديل الثالث عشر» للإعلان الدستوري.

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واعتبر افحيمة غياب التعليقات المحلية حول قوانين الانتخابات الجديدة، يعود إلى أمرين الأول أن «البعض مازال ينتظر الترحيب الدولي بما صدر من قوانين عن مجلس النواب، حتى يجأر مرحبًا ومؤيدًا ويبارك هذه الخطوة.. التطور السياسي» والثاني أن «البعض الآخر فقد الأمل مع فقدانه صفة (مترشح) بعد أن نصت القوانين الجديدة على ضرورة إعادة التسجيل بشروط جديدة».

انتقاد أممي لعقيلة بسبب قوانين الانتخابات

ولام الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على عدم إطلاعه رسميًا على القوانين الجديدة للانتخابات التي أعدتها اللجنة المشتركة «6+6» وهو ما جعله في موقف لا يسمح له بالتعليق عليها.

وانتقد باتيلي في رسالة وجهها إلى عقيلة، اليوم الخميس، عدم التزام الأخير باتفاقهما بشأن إطلاعه والبعثة الأممية على قوانين الانتخابات التي أعدتها اللجنة المشتركة قبل إصدارها، مذكرًا بضرورة أن تكون هذه القوانين قابلة للتنفيذ.