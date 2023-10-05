العلاقي يعلن تشكيل هيئة للدفاع عن البعجة والبشاري ودغمان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحقوقي والنقيب الأسبق للمحامين محمد العلاقي، اليوم الخميس، عن تشكيل هيئة للدفاع عن كل من سفير ليبيا السابق لدى كندا فتحي البعجة ورفيقيه طارق البشاري وسراج دغمان، المحتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي منذ اعتقالهما قبل أيام.

وقال العلاقي عبر حسابه على «فيسبوك» إن هيئة الدفاع يترأسها المحامي عبدالحفيظ غوقة، وتضم كلًا من الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي الأردني زياد الخصاونة، والنقيب السابق للمحامين التونسيين شوقي الطيب، إلى جانب الحقوقي والمحامي فرج العجيلي، والمحامية سونيا العامري، ورئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب وليد بن رجب، وعضوة نقابة محامي طرابلس الواثقة بالله، والمحامي حمدي المجدوب، والنقيب الأسبق للمحامين الليبيين والأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب سابقًا محمد العلاقي.

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ودعا العلاقي، زملاءه من المحامين الراغبين في الانضمام إلى هيئة الدفاع عن البعجة ورفيقيه، إلى الاتصال به شخصيًا أو بمقررة اللجنة أميرة الباز على الرقم «0923145740».

ولا يزال البعجة محتجزًا رفقة الناشطين السياسيين سراج دغمان وطارق البشاري بمقر جهاز الأمن الداخلي في بنغازي منذ استدعائه إلى هناك ظهر الأحد الماضي على خلفية نقاش جرى خلال ندوة حول كارثة انهيار سدي درنة، نظمها في بنغازي أحد المراكز البحثية، بحسب إفادة أحد أصدقاء البعجة لـ«بوابة الوسط».

الحقوقي ونقيب المحامين الليبيين الأسبق محمد العلاقي. (أرشيفية: الإنترنت)