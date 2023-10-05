ميلوني تدعو الدبيبة إلى حضور مؤتمر أفريقيا - إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إلى حضور مؤتمر أفريقيا - إيطاليا المزمع عقده في روما خلال شهر نوفمبر المقبل.

وبحث الطرفان، خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق الجهود الإيطالية في دعم المناطق المنكوبة شرق البلاد جراء العاصفة «دانيال»، حسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم الخميس.

فتح وجهات جديدة للرحلات بين البلدين

وأعربت ميلوني للدبيبة عن سعادتها باستئناف الرحلات المباشرة بين طرابلس وروما، مؤكدة رغبة بلادها في فتح وجهات جديدة مع ليبيا، وفق البيان.

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واتفق الطرفان على عقد اجتماع على مستوى وزيري داخلية البلدين لبحث نتائج الاجتماعات الأخيرة في روما بشأن ملف الهجرة وآليات تنظيمه.

مذكرة تعاون في الطيران المدني

وفي 30 سبتمبر الماضي، وقعت مصلحة الطيران المدني مذكرة تفاهم مع سلطات الطيران المدني الإيطالية، للتعاون في مجال الطيران المدني وتسهيل وتشجيع شركات النقل الجوي بين البلدين على تشغيل رحلات عارضة ومنتظمة، كما اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية نقل جوي جديدة بين البلدين في وقت لاحق.

وبالتزامن مع التوقيع، انطلقت أول رحلة من طرابلس، سيرتها شركة طيران «سماء المتوسط» الخاصة إلى العاصمة الإيطالية روما بعد توقف دام لنحو عشر سنوات.