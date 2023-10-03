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النيابة العامة تأمر بحبس رئيسة بعثة ليبيا في بلجيكا ولوكسمبرغ احتياطيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 05:12 مساء
النيابة العامة تأمر بحبس رئيسة بعثة ليبيا في بلجيكا ولوكسمبرغ احتياطيا
سفيرة ليبيا لدى بلجيكا ودوقية لكسمبورغ امل الجراري. (الإنترنت)
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أمرت النيابة العامة بحبس سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبرغ أمل الجراري «احتياطيًا على ذمة التحقيق»، وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد البيان أن «النيابة العامة تُجري تدابير قضائية حول سلوكات مؤثَّمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى».

وأوضح أن «المحامي العام، بمكتب النائب العام، تصدَّى لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي، المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها؛ فاستقر لدى المحقق، وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكية؛ بتعمُّدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة».

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وأضاف البيان أنه «بفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها؛ أمر بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق، ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة».

إنهاء انتداب السفيرة لوزارة الخارجية
وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف عبدالحميد الدبيبة إنهاء إعارة السفيرة أمل محمد الطاهر الجراري للعمل بالوزارة، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي وفقًا للتشريعات النافذة، وفق نص قراره رقم (728) لسنة 2023.

يأتي ذلك على خلفية اتهام سفيرة ليبيا لدى بلجيكا في قضية فساد مالي، إثر تسريب صوتي للسفيرة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الثلاثة الماضية، رفقه جدل واسع ومطالبات بفتح تحقيق ضدها بشبهة اختلاس المال العام.

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