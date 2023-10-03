الدبيبة ينهي إعارة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا للعمل بوزارة الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف عبدالحميد الدبيبة إنهاء إعارة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل محمد الطاهر الجراري للعمل بالوزارة، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي وفقًا للتشريعات النافذة، وفق نص قراره رقم (728) لسنة 2023.

يأتي ذلك على خلفية اتهام سفيرة ليبيا لدى بلجيكا في قضية فساد مالي، إثر تسريب صوتي للسفيرة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الثلاثة الماضية، رفقه جدل واسع ومطالبات بفتح تحقيق ضدها بشبهة اختلاس المال العام.

- سكرتيرة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا تؤكد لقناة «الوسط» صحة «تسريب الجراري»

- شاهد في برنامج «فلوسنا»: حقيقة التسريب المنسوب للسفيرة الليبية ببلجيكا

وأكدت سكرتيرة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا نديمة القريتلي صحة التسريب المنسوب للسفيرة أمل الجراري، لافتة إلى أنها أبلغت جهات رقابية في ليبيا خلال شهر يوليو الماضي بشأن واقعة طلب السفيرة تحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصصات علاج المرضى.

وأضافت القريتلي، خلال مداخلة مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، أن التسريب المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي غير مفبرك، حيث وصلها من تليفون السفيرة وقامت بتوثيقه لدى مكتب محامٍ، وأنها تتحمل المسؤولية القانونية إزاءه.