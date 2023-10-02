الليلة في برنامج «فلوسنا»: حقيقة التسريب المنسوب للسفيرة الليبية ببلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت ليبيا اليوم الإثنين، حقيقة التسريب المسرب المنسوب للسفيرة الليبية ببلجيكا أمل الجراري، والجدل المرافق للواقعة المفترضة، وسط مطالبات بفتح تحقيق ضدها بشبهة اختلاس المال العام.

ويظهر في التسريب الصوتي المزعوم، طلب الجراري تحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصّصات علاج المرضى، بناء على طلب من المراقب المالي في السفارة، ما يفتح الباب – في حال صحته – أمام فساد السفارات الليبية بالخارج.

وتعرضت السفيرة لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يحاول البرنامج مناقشته مع سكرتيرة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا سابقًا نديمة القريتلي.

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