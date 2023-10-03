سكرتيرة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا تؤكد لقناة «الوسط» صحة «تسريب الجراري»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت سكرتيرة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا نديمة القريتلي صحة التسريب المنسوب للسفيرة أمل الجراري، لافتة إلى أنها أبلغت جهات رقابية في ليبيا خلال شهر يوليو الماضي بشأن واقعة طلب السفيرة تحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصّصات علاج المرضى.

القريتلي: وثَّقت تسجيل الجراري لدى مكتب محامي

وأضافت القريتلي، خلال مداخلة مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، أن التسريب المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي غير مفبرك، حيث وصلها من تليفون السفيرة وقامت بتوثيقه لدى مكتب محامي، وأنها تتحمل المسؤولية القانونية إزاءه.

وفي التسجيل الصوتي طلبت السفيرة من (نديمة) بناء على طلب من المراقب المالي في السفارة إعداد فاتورة وهمية باسم مريضة وهمية مصابة بالسرطان وعلاجها مكلف، ترسل من السفارة الليبية ببلجيكا إلى وزارة الصحة للتوقيع عليها، حتى تصرف من حساب الوديعة الخاصة بالصحة في السفارة الليبية بلجيكا، وذلك لتتمكن من الحصول الأموال بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية.

وخلال لقائها مع قناة «الوسط» تقول نديمة القريتلي إن السفيرة طلبتها للحضور إلى منزلها يوم 4 أبريل 2022، وتحدث معها عن احتياجها للمال لمشكلة شخصية، زاعمة أن هناك بندًا تحت مسمى «بند سياسي» تُصرف من خلال 300 ألف يورو لكل سفير ببداية تعيينه، لكن السفيرة أبلغت السكرتيرة أن مصرف ليبيا المركزي لم يرسل هذه الحوالة وأنها مضطرة للحصول على 200 ألف يورو من وديعة الصحة.

- شاهد في برنامج «فلوسنا»: حقيقة التسريب المنسوب للسفيرة الليبية ببلجيكا

سكرتيرة سفيرة: الجراري ألغت توقيع المراقب المالي للسفارة

وأشارت إلى أن الجراري اتفقت معها آنذاك على إعداد فواتير للحصول على المبلغ من أموال المرضى على سبيل السُلفة، على أن تُعيد تسديده لاحقًا، لافتا إلى أن السفيرة أبلغتها وقتها بأنها تواصلت مع أشخاص من وزارة الخارجية وحصلت على موافقتهم، منوهة بأنها ألغت توقيع المراقب المالي للسفارة من الودائع.

وقالت القريتلي إنها تولت مهمتها سكرتيرة للسفيرة في 14 مارس 2022، وتلقت اليوم الإثنين رسالة إقالتها من السفارة.