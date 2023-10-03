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الصور يعلق على سير التحقيق مع المنقوش.. وإخلاء سبيل مسؤولين في قضايا مختلفة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 02:52 مساء
الصور يعلق على سير التحقيق مع المنقوش.. وإخلاء سبيل مسؤولين في قضايا مختلفة
النائب العام يتحدث خلال مؤتمر صحفي، 3 أكتوبر 2023. (صورة مثبتة من فيديو)
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قال النائب العام، المستشار الصديق الصور، إن إخلاء سبيل المتهمين يرجع إلى السلطة التقديرية للقضاة، مؤكدًا أن كل المسؤولين الذين أصدرت النيابة قرارات بحبسهم احتياطيًا، جرت إحالتهم محبوسين إلى القضاء.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي للصور، اليوم الثلاثاء، حول أسباب إخلاء سبيل بعض المسؤولين في وقت سبق أن قررت المحكمة حبسهم احتياطيًا، أذ أوضح النائب العام أن إخلاء سبيل المتهمين يرجع إلى السلطة التقديرية إلى المحكمة.

وبخصوص عدم إعلان نتائج التحقيقات في بعض القضايا، قال الصور إن مكتب النائب العام يعلن نتائج القضايا المحكوم فيها بشكل دوري، فيما تبقى بعض القضايا متداولة أمام المحاكم.

الصور: التحقيقات مستمرة بشأن لقاء المنقوش- كوهين
وقال النائب العام إن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.

وأوضح أن النيابة العامة اتخذت عدة إجراءات في هذه القضية منها طلب تقييم المخابرات العامة، ونتائج التحقيق الإداري، كما جرى استدعاء الوزيرة للتحقيق لكنها متواجدة في الخارج حاليًا.

وحذر الصور من خطورة «تسييس بعض القضايا»، موضحًا سعي النيابة إلى العمل في مناخ مستقل بعيدًا عن حالة الانقسام التي تعيشها البلاد، في محاولة للمحافظة على سير العمل في القضايا بشكل يحفظ جميع الحقوق.

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