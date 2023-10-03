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إعادة افتتاح مطار أوباري بعد صيانته (صور وفيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 01:34 مساء
إعادة افتتاح مطار أوباري بعد صيانته (صور وفيديو)
طائرة «ليبيا للطيران» تحط في مطار أوباري، 3 أكتوبر 2023. (ديوان رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية)
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حطت طائرة شركة «ليبيا للطيران» في مطار أوباري الواقع جنوب غرب ليبيا، اليوم الثلاثاء، مدشنة عودة الملاحة إلى المطار بعد الانتهاء من أعمال صيانته.

وقال ‏ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية‏ التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب في بيان، إن المطار جرى إعادة افتتاحه بعد إجراء الصيانة اللازمة له، لافتا إلى تنظيم احتفال بهذه المناسبة حضره رئيس الديوان، محمد البصير وعميد بلدية أوباري وعدد من مديري القطاعات التنفيذية والخدمية ببلدية أوباري وضباط بقوات «القيادة العامة» ومشايخ وحكماء وأعيان بالمجلس الاجتماعي أوباري.

وفي يوليو الماضي، قال مدير مطار أوباري محمد ميلاد إن أعمال صيانة مهبط المطار قاربت على الانتهاء مع وصول نسبة الإنجاز إلى 90%. وأضاف ميلاد في تصريح إلى منصة «حكومتنا» الرسمية، أن أعمال صيانة المهبط أجريت وفق المواصفات الدولية المعمول بها بالمطارات، لافتا إلى استعمال الربط الشبكي «جوغريد» مما سيطيل عمر الأسفلت ويمنع حدوث تشققات بالمهبط نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

بالصور.. المراحل النهائية لمشروع صيانة مهبط مطار أوباري
«حكومتنا»: 90% نسبة إنجاز صيانة مهبط مطار أوباري
بدء أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري
مصلحة المطارات: إنجاز 90% من أعمال إنشاء المبنى الإداري لمطار أوباري

صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري
وفي يوليو أيضا، بدأت أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري، وذلك في إطار العمل على تطوير البنية التحتية بالمطار، وفق ما أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وباشرت شركة «ماتياس ليبيا» المنفذة للمشروع، أعمال إزالة الطبقة الخرسانية بساحة وقوف الطائرات تمهيدا لإعادة رصفها نظرا لتهالكها والحاجة لإعادة إنشائها، وفق بيان صادر عن مصلحة المطارات.

وفي يناير الماضي، أكدت مصلحة المطارات أن نسبة الإنجاز في أعمال إنشاء المبنى الإداري لإدارة مطار أوباري بلغت 95%.

طائرة «ليبيا للطيران» تحط في مطار أوباري، 3 أكتوبر 2023. (ديوان رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية)
طائرة «ليبيا للطيران» تحط في مطار أوباري، 3 أكتوبر 2023. (ديوان رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية)
من الاحتفال بإعادة افتتاح مطار أوباري، 3 أكتوبر 2023. (ديوان رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية)
من الاحتفال بإعادة افتتاح مطار أوباري، 3 أكتوبر 2023. (ديوان رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية)
من الاحتفال بإعادة افتتاح مطار أوباري، 3 أكتوبر 2023. (ديوان رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية)
من الاحتفال بإعادة افتتاح مطار أوباري، 3 أكتوبر 2023. (ديوان رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية)
من الاحتفال بإعادة افتتاح مطار أوباري، 3 أكتوبر 2023. (ديوان رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية)
من الاحتفال بإعادة افتتاح مطار أوباري، 3 أكتوبر 2023. (ديوان رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية)
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