الفرق الطبية الميدانية تتمركز حول مسارات الأودية بالجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

اتخذت الفرق الطبية الميدانية المكونة من قافلة مركز سبها الطبي ومركز طب الطوارئ والدعم، اليوم الإثنين، مواقعها حول مسارات الأودية في جنوب غرب ليبيا؛ حيث تشهد المنطقة موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة تسببت في جريان الأودية.

ونشر مركز سبها الطبي عبر صفحته على «فيسبوك» الآليات وعناصر الفرق الطبية الميدانية وهي تتمركز حول مسارات أحد الأودية الجارية جنوب غرب ليبيا؛ حيث بدأت المياه في التدفق بمجرى الوادي.

ربط النقاط الطبية في غات

وأكد مركز سبها الطبي أن الفرق الطبية الميدانية التابعة لها ولمركز طب الطوارئ والدعم وقفت أيضًا على التضاريس والمواقع الصحية القريبة، وقامت بربط النقاط الطبية قبل لحظات في داخل مدينة غات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مدينة غات والمناطق الحدودية مع الجزائر بأمطار مصحوبة بسحب رعدية مساء اليوم الإثنين، داعيًا القاطنين قرب مجارى الأودية إلى أخذ الحيطة والحذر.

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ورجح المركز هطول الأمطار بكمية جيدة، ما يتسبب في سيول وجريان بعض الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، حسب التنبيه الجوي المنشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انهيار 4 منازل في أوباري بسبب الأمطار الغزيرة

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم انهيار أربعة منازل في محلة المشروع بمدينة أوباري جراء هطول الأمطار الغزيرة. كما أعلن مستشفى أوباري العام استقبال حالة إصابة جراء سقوط أحد المنازل غرب أوباري نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في قطع بعض الطرق بمناطق الجنوب الغربي، وحذرت مديرية أمن أوباري المواطنين والسائقين من السير على الطرقات قرب المنخفضات والأودية، بعد ارتفاع منسوب المياه فيها وجريانها جراء الأمطار. وخصت المديرية في تحذيرها الحركة على الطريق الرابط بين المدينة وغات.

تمركز الفرق الطبية الميدانية حول مسارات الأودية بالجنوب الغربي. (مركز سبها الطبي)

تمركز الفرق الطبية الميدانية حول مسارات الأودية بالجنوب الغربي. (مركز سبها الطبي)

تمركز الفرق الطبية الميدانية حول مسارات الأودية بالجنوب الغربي. (مركز سبها الطبي)

تمركز الفرق الطبية الميدانية حول مسارات الأودية بالجنوب الغربي. (مركز سبها الطبي)

تمركز الفرق الطبية الميدانية حول مسارات الأودية بالجنوب الغربي. (مركز سبها الطبي)