أمطار متوقعة على تازربو والكفرة.. وتحذير من جريان الأودية

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار جيدة على المناطق الواقعة في الجنوب الغربي من تازربو والكفرة اليوم الإثنين وحتى صباح غد الثلاثاء، مما يتسبب في سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

ودعا المركز في بيان، المواطنين القاطنين قرب مجارى الأودية وأصحاب الماشية والأغنام أخذ الحيطة والحذر.

أمطار في المنطقة الجنوبية

وتعرضت المنطقة الجنوبية إلى موجة أمطار منذ مساء أمس، ويتوقع استمرارها اليوم الإثنين، حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وتوقع المركز تأثر غات والمناطق الحدودية مع الجزائر بأمطار مصحوبة بسحب رعدية مساء اليوم الإثنين، داعيا القاطنين قرب مجارى الأودية إلى أخذ الحيطة والحذر.

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وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ انهيار أربعة منازل في محلة المشروع بمدينة أوباري جراء هطول الأمطار الغزيرة. كما انقطع التيار الكهربائي في مناطق ببلدية أوباري نتيجة التقلبات الجوية في المنطقة الجنوبية، وفق ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء.