«حكومة الوحدة» تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامن ليبيا مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرًا أمنيًا في أنقرة، صباح اليوم الأحد، مؤكدة تضامنها الكامل مع تركيا في مواجهة الإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان «عن إدانة واستنكار دولة ليبيا الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة، واستهدف مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، والذي أسفر عن إصابة ضابطي شرطة».

تضامن ليبيا مع تركيا

وأكدت الوزارة «على تضامن ووقوف دولة ليبيا مع جمهورية تركيا الشقيقة في جهودها لمواجهة الإرهاب»، مجددة التأكيد على موقف «ليبيا الثابت الرافض للإرهاب بأشكاله كافة». كما عبرت الوزارة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية التركية في وسط العاصمة أنقرة.

تعليق إردوغان على الهجوم الإرهابي

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد بمنع «الإرهابيين» من تحقيق «أهدافهم»، بعد ساعات من الهجوم الذي جاء قبيل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة التي من المقرّر أن تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية «إرهابيًا»، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري. وقال الحزب لوكالة «إيه إن إف» القريبة من الحركة الكردية إن «عملًا فدائيًا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين»، بحسب «فرانس برس».