بعد تفجير أنقرة.. إردوغان: الإرهابيون لن يحقّقوا أهدافهم

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمام البرلمان، اليوم الأحد، أنّ «الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبداً»، بعد ساعات من «هجوم إرهابي» في وسط أنقرة.

وقال إردوغان، إنّ «الأشرار الذين يهدّدون سلام وأمن المواطنين لم يحقّقوا أهدافهم ولن يحقّقوها أبداً»، وذلك بعد هجوم أصيب خلاله عنصران من الشرطة وقُتل المهاجمان، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الداخلية التركية: انفجار أنقرة هجوم إرهابي أصاب شرطيَّين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن انفجارا وقع قرب مقر البرلمان في قلب العاصمة أنقرة أسفر عن إصابة شرطيَّين اثنين بجروح.

وأفادت الوزارة بأن «إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة عسكرية خفيفة حوالى الساعة 09,30 صباحا (06,30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير».