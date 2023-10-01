الداخلية التركية: انفجار أنقرة هجوم إرهابي أصاب شرطيَّين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الانفجار الذي وقع الأحد قرب مقر البرلمان في قلب العاصمة أنقرة كان «هجوما إرهابيا»، أسفر عن إصابة شرطيَّين اثنين بجروح.

وأفادت الوزارة بأن «إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة عسكرية خفيفة حوالى الساعة 09,30 صباحا (06,30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسُمع دوي انفجار الأحد في العاصمة التركية أنقرة، قرب مقر البرلمان الذي كان من المقرر بأن يفتتح دورته الجديدة في وقت لاحق من اليوم.

وأفادت وسائل إعلام تركية أيضا عن سماع أصوات إطلاق نار في المكان، حيث سارعت أجهزة الطوارئ.