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حزب العمال الكردستاني يتبنى الهجوم الانتحاري في أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 05:37 مساء
حزب العمال الكردستاني يتبنى الهجوم الانتحاري في أنقرة
حزب العمال الكردستاني. (الإنترنت)
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أعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية «إرهابيًا»، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي شهدته أنقرة الأحد وأسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة.

وقال الحزب لوكالة «إيه إن إف» القريبة من الحركة الكردية إن «عملًا فدائيًا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين»، بحسب «فرانس برس».

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد منع «الإرهابيين» من تحقيق «أهدافهم»، بعد ساعات من هجوم استهدف مجمعًا أمنيًا في وسط أنقرة قبيل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة التي من المقرّر أن تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

واستهدف الهجوم، مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في المجمع نفسه وسط أنقرة بالقرب من مبنى البرلمان. وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا في تصريح للصحفيين من أمام الوزارة، إنّ الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة، ونفذّه رجلان فجّر أحدهما نفسه وأصيب الآخر برصاصة «في الرأس».

إردوغان: «الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبدًا»
ووصل إردوغان إلى مقر البرلمان عند الساعة الثانية بعد الظهر (11,00 ت غ) كما كان مخطّطًا له، وأكد في خطاب أمام النواب أن «الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبدًا». وقال إنّ «الأشرار الذين يهدّدون سلام وأمن المواطنين لم يحقّقوا أهدافهم ولن يحقّقوها أبدًا».

ووقع الهجوم في الشارع حيث تقع وزارة الداخلية والذي كان شبه مقفر وسط هطول أمطار غزيرة. وباستثناء العنصريين الأمنيين والمهاجمَين، لم يؤد الهجوم إلى وقوع ضحايا آخرين.

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وقال وزير الداخلية إنّ «إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية نحو الساعة 09,30 صباحًا (06,30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير».

وأضاف للصحفيين أنّ «أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه، فيما قُتل الآخر برصاصة في رأسه قبل أن تُتاح له فرصة تفجير نفسه». وأشار إلى أنّ «اثنين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح طفيفة» في تبادل إطلاق النار، لكن حياتهما ليست في خطر.

«طرود مشبوهة»
ورفض الوزير تأكيد ما إذا كانت السيارة المستخدمة في الهجوم مسروقة، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وسمع دوي انفجار قوي على بعد عدة كيلومترات. وأظهر مقطع فيديو سجّلته كاميرا مراقبة، سيارة رمادية اللون تقف ببطء أمام مقر الشرطة. ونزل الراكب الأمامي وتقدم شاهرًا سلاحه، قبل أن يطلق النار ويقوم بتفجير نفسه أمام نقطة الحراسة.

 عمليات «تفجير مضبوطة»
واندفع رجل ثانٍ بدوره، لكنّه اختفى من الصورة خلف الدخان والغبار الناتج عن الانفجار الذي تسبب أيضًا في اشتعال النيران. وقال وزير الداخلية إن الرجل الثاني قُتل، داعيًا وسائل الإعلام إلى التوقّف عن بث صور الهجوم على شبكات التواصل الاجتماعي.

بدوره، أفاد مركز شرطة أنقرة على منصة «إكس» بأنه ينفّذ عمليات «تفجير مضبوطة» لـ«طرود مشبوهة» خوفًا من هجمات أخرى، ودعا السكان لعدم الذعر.

كذلك، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم. كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، وخاصة القنوات التلفزيونية، التوقف فورًا عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما التزمت به القنوات على الفور.

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