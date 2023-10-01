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مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 04:46 مساء
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
علم جمهورية مصر العربية. (الإنترنت)
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أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن في وزارة الداخلية، وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة.

وأكدت مصر، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع «دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعبًا، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين». كما أعادت التأكيد على موقفها الثابت الذي يرفض أشكال الإرهاب والعنف كافة المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين. 

 هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية
وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.

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وأشار الوزير على موقع «إكس» إلى أنه «في نحو الساعة 09.30 صباحًا، نفذ إرهابيان وصلا أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، هجومًا بالقنابل». من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام تركية بأن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقًا في الهجوم.

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