«الأرصاد»: سحب رعدية على الجنوب الغربي والشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من سحب رعدية ممطرة على بعض مناطق الجنوب الغربي والشمال الشرقي.

وفي وقت سابق، أظهرت التوقعات الجوية تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية بداية من مساء السبت وحتى الإثنين المقبل، على أن يصحبها هطول أمطار على فترات، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا على غات وما جاورها، الجفرة، وهون، والفقها، والهروج، وسبها وما جاورها، براك، ومرزق، والقطرون؛ ما يتسبب في سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وحذر طب الطوارئ والدعم - فرع المنطقة الجنوبية، سكان غات والعوينات وتهالا والبركت والمناطق المجاورة لها، خاصة سكان المناطق المنخفضة، من حدوث سيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة في المنطقة.

الدبيبة يوجه مركز طب الطوارئ بنقل فرق مساندة إلى غات

«الأرصاد» يحذر من سيول وسحب رعدية على الجنوب الليبي

«الأرصاد» يحذر من جريان بعض أودية الجنوب الغربي بعد رصد سحب ممطرة

الدبيبة يصدر تعليمات باتخاذ إجراءات احترازية في غات

وتفاعلًا مع هذه التوقعات، أصدر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتفادي وقوع أية أضرار بشرية أو مادية في غات والجنوب الليبي.

وفي رسالة من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، عادل جمعة، إلى وزير الحكم المحلي ورئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، وجه الدبيبة بالتواصل مع مصلحة الأرصاد الجوية لمتابعة المتغيرات الجوية أولًا بأول، وكذلك التواصل مع عمداء البلديات ومختاري المحلات بمنطقة غات وما جاورها لتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أي أحداث قد تنجم جراء هطول الأمطار وجريان الأودية.

كما نصت تعليمات الدبيبة على التنسيق مع وزارة الداخلية في إخلاء سكان المناطق القريبة أو المحاذية للأودية لمنع أي أضرار بشرية، وتنبيه مالكي المواشي للخروج من مسارات الأودية، وتكليف البلديات بتنظيف مجرى الأودية المتوقع جريانها من أي مخلفات أو عوائق تعيق حركة جريان المياه.

ودعا الدبيبة إلى مخاطبة الشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات للمباشرة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث انقطاعات في الاتصالات، والتواصل مع الشركة العامة للكهرباء للتأهب وتسخير الإمكانات اللازمة لتفادي حدوث انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة غات والمناطق المجاورة، والتنسيق مع الوزارات والهيئات والأجهزة كافة ذات العلاقة لاتخاذ أية إجراءات.

خريطة للمناطق التي تتأثر بالسحب الرعدية في ليبيا، 30 سبتمبر 2023. (الأرصاد)