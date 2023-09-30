  • Alwasat News
Atwasat

تجهيز قافلة مساعدات لمتضرري «دانيال» في سوسة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 11:42 صباحا
تجهيز قافلة مساعدات لمتضرري «دانيال» في سوسة
من اجتماع عميد بلدية سوسة، عبدالحكيم عبدالرحمن بشير، ومدير مشروع النازحين، خالد العبار، 30 سبتمبر 2023. (وال)
alwasat radio

اتفق عميد بلدية سوسة، عبدالحكيم عبدالرحمن بشير، ومدير مشروع النازحين، خالد العبار، على تجهيز قافلة مساعدات، لتوزيعها على المتضررين داخل البلدية.

جاء ذلك في اجتماع بمقر البلدية الخميس الماضي، في إطار تنسيق الجهود الإنسانية الخاصة بدعم الأسر المتضررة جراء السيول بالمدينة، التي بلغ عددها 2000 أسرة، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

 آلية التعاون في دعم الأسر بمدينة سوسة
وخلال الاجتماع، حددت آلية التعاون فيما يتعلق بدعم الأسر. كما جرى الاتفاق على تجهيز قافلة مساعدات، لتوزيعها على المتضررين داخل البلدية.

- الشركة العامة لتحلية المياه: 3 محطات تضررت من العاصفة «دانيال» 
- فيديو: قرب عودة التيار الكهربائي بشكل كامل إلى سوسة
- فرق الإصحاح البيئي تواصل تعقيم المناطق المتضررة بالفيضانات والسيول

ولحقت أضرار بشرية ومادية كبيرة بمدينة سوسة جراء العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري. وحسب آخر تصريح لعضو مجلس إدارة الشركة العامة لتحلية المياه، عادل قدري سليم، فقد تضررت ثلاث محطات لتحلية مياه البحر ومحطات سوسة ودرنة وأبوترابة، مشيرا إلى أن حجم الأضرار في المحطات الثلاث متفاوت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إلغاء مهرجان سينمائي في تركيا بحجّة الدعاية لفتح الله غولن

إلغاء مهرجان سينمائي في تركيا بحجّة الدعاية لفتح الله غولن
جرحى كثر باصطدام بين قطارين في إسكتلندا

جرحى كثر باصطدام بين قطارين في إسكتلندا
كلوب يتوقع مواجهة صعبة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

كلوب يتوقع مواجهة صعبة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية ...
«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق

«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق
«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش

«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها ...
الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى

الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى
رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا

رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها الاقتصادية

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها ...
كيف يقرأ الفرنسيون زيارة حفتر لموسكو؟

كيف يقرأ الفرنسيون زيارة حفتر لموسكو؟
محاولات لإزاحة «موجة الأحزان» من ملاعب المنطقة الشرقية

محاولات لإزاحة «موجة الأحزان» من ملاعب المنطقة الشرقية
نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي

نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين

تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية

بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة

«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية

حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلة إسبانية: بوتين ناقش مستقبل «فاغنر» مع حفتر.. وواشنطن وجهت تحذيرا
مجلة إسبانية: بوتين ناقش مستقبل «فاغنر» مع حفتر.. وواشنطن وجهت ...
الاتحاد الأوروبي: 5.7 مليون يورو مساعدات طارئة لليبيا منذ العاصفة «دانيال»
الاتحاد الأوروبي: 5.7 مليون يورو مساعدات طارئة لليبيا منذ العاصفة...
إجراء عاجل من «طب الطوارئ» بعد تحذيرات من سيول الجنوب الليبي
إجراء عاجل من «طب الطوارئ» بعد تحذيرات من سيول الجنوب الليبي
بالصور.. غدامس تطلق اسم «درنة» على أحد شوارعها
بالصور.. غدامس تطلق اسم «درنة» على أحد شوارعها
بالصور.. ضبط أسلحة وذخائر مهربة في «أم الأرانب»
بالصور.. ضبط أسلحة وذخائر مهربة في «أم الأرانب»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
بالصور.. آثار عاصفة «دانيال» على بعض مناطق بنغازي
بالصور.. آثار عاصفة «دانيال» على بعض مناطق بنغازي...
المزيد
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (30 سبتمبر 2023)
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية ......
مذكرة تفاهم بين ليبيا وإيطاليا في مجال الطيران المدني
مذكرة تفاهم بين ليبيا وإيطاليا في مجال الطيران المدني...
بالصور.. إخلاء مبان من أملاك الدولة استولى عليها أجانب في «أم الأرانب»
بالصور.. إخلاء مبان من أملاك الدولة استولى عليها أجانب في ......
بالصور.. ضبط أسلحة وذخائر مهربة في «أم الأرانب»
بالصور.. ضبط أسلحة وذخائر مهربة في «أم الأرانب»...
بالصور.. غدامس تطلق اسم «درنة» على أحد شوارعها
بالصور.. غدامس تطلق اسم «درنة» على أحد شوارعها...
المزيد