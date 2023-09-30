تجهيز قافلة مساعدات لمتضرري «دانيال» في سوسة

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق عميد بلدية سوسة، عبدالحكيم عبدالرحمن بشير، ومدير مشروع النازحين، خالد العبار، على تجهيز قافلة مساعدات، لتوزيعها على المتضررين داخل البلدية.

جاء ذلك في اجتماع بمقر البلدية الخميس الماضي، في إطار تنسيق الجهود الإنسانية الخاصة بدعم الأسر المتضررة جراء السيول بالمدينة، التي بلغ عددها 2000 أسرة، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

آلية التعاون في دعم الأسر بمدينة سوسة

وخلال الاجتماع، حددت آلية التعاون فيما يتعلق بدعم الأسر. كما جرى الاتفاق على تجهيز قافلة مساعدات، لتوزيعها على المتضررين داخل البلدية.

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ولحقت أضرار بشرية ومادية كبيرة بمدينة سوسة جراء العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري. وحسب آخر تصريح لعضو مجلس إدارة الشركة العامة لتحلية المياه، عادل قدري سليم، فقد تضررت ثلاث محطات لتحلية مياه البحر ومحطات سوسة ودرنة وأبوترابة، مشيرا إلى أن حجم الأضرار في المحطات الثلاث متفاوت.