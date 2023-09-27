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فيديو: قرب عودة التيار الكهربائي بشكل كامل إلى سوسة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 10:29 صباحا
فيديو: قرب عودة التيار الكهربائي بشكل كامل إلى سوسة
أحد الفنيين العاملين في سوسة في تسجيل مصور، 27 سبتمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، قرب استقرار الشبكة الكهربائية في كامل مدينة سوسة بعد توقفها بشكل كامل جراء العاصفة «دانيال» والتي ضربت المنطقة الشرقية للبلاد في 10 سبتمبر الجاري.

وقالت في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لم يتبق سوى القليل». وبثت الشركة تسجيلا مصورا لأعمال إصلاح شبكة الكهرباء في المدنية، وقال عبدالسلام عامر من دائرة توزيع الجبل الغربي في المنطقة الغربية إن «فريق عمل من المنطقة الغربية قدم إلى سوسة رابع يوم لعاصفة وشرع في أعمال الصيانة الفورية»، مترحما على أرواح ضحايا العاصفة درنة.

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إصلاح الشبكة الكهربائية المتضررة بالمنطقة الشرقية
وتواصل الشركة العامة للكهرباء، إصلاح الشبكة الكهربائية المتضررة، وأعلنت الشركة نصب أربعة أعمدة جديدة بدلًا من المُتهالكة بخط الدبوسية، واستكمال أعمال شد الأسلاك لمسافة 1300 متر. ويوم الثلاثاء، عاد التيار إلى منطقة هضبة الحمر ببلدية الساحل في الجبل الأخضر، وذلك بعد عمل متواصل دام لأكثر من أسبوع، فضلا عن إجراء إصلاحات في مدينة البيضاء ومنطقة ستلونة (10 كيلومترات جنوب البيضاء)، وفق بيان الشركة.

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