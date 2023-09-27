فيديو: قرب عودة التيار الكهربائي بشكل كامل إلى سوسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، قرب استقرار الشبكة الكهربائية في كامل مدينة سوسة بعد توقفها بشكل كامل جراء العاصفة «دانيال» والتي ضربت المنطقة الشرقية للبلاد في 10 سبتمبر الجاري.

وقالت في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لم يتبق سوى القليل». وبثت الشركة تسجيلا مصورا لأعمال إصلاح شبكة الكهرباء في المدنية، وقال عبدالسلام عامر من دائرة توزيع الجبل الغربي في المنطقة الغربية إن «فريق عمل من المنطقة الغربية قدم إلى سوسة رابع يوم لعاصفة وشرع في أعمال الصيانة الفورية»، مترحما على أرواح ضحايا العاصفة درنة.

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