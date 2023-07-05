لإنتاج مليوني برميل و16 جيجا وات.. اعتماد الخطتين الثلاثيتين لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

وافق المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، على اعتماد الخطتين الثلاثيتين المقترحتين من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، وتكليف لجنة متابعة الميزانية والمكتب الاستشاري الدولي الذي تعاقد معه ديوان المحاسبة للقيام بمتابعة الخطتين وتقديم التقارير الدورية للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، وفق ما أعلنته منصة «حكومتنا».

وعقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، اليوم الأربعاء، اجتماعه العادي السادس بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي افتتح الاجتماع بتقديم الشكر للعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء في المواقع والمحطات كافة على جهودهم المبذولة في إنتاج النفط واستقرار الكهرباء.

هدف الخطتين الثلاثيتين لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الخطتين الثلاثيتين المقترحتين من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكرباء تستهدفان «زيادة إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل، وزيادة إنتاج الطاقة إلى (16) جيجا وات، وفق مشروعات وبرامج تطويرية وجديدة».

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وأكد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع، على ضرورة المتابعة المستمرة لقطاعي النفط والكهرباء، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة لتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ الخطة المعتمدة.

عرض خطتي مؤسسة النفط وشركة الكهرباء

وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة خلال الاجتماع، عرضًا تقديميًا لخطة المؤسسة (2023-2025) التي تستهدف استقرار الإنتاج وإجراء الصيانات اللازمة، وزيادة التعاون مع الشركات العالمية من أجل تطبيق الخطة التطويرية التي ستصل بالإنتاج إلى ما يزيد عن 2 مليون برميل، إلى جانب رفع كفاءة العناصر الفنية الوطنية من خلال تدريبهم.

كما قدم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي خلال الاجتماع، عرضًا ضوئيًا لخطة الشركة (2023-2025)، التي تركز على العمرات الجسيمة والإنتاج الجديد، وتنفيذ خطة تطوير مشروعات النقل والتوزيع، والتركيز على ترشيد الاستهلاك من خلال توريد العدادات وإطلاق البرامج التوعوية المختلفة.

وأكد أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الطاقة من جانبهم، على دعمهم لجهود المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء الرامية لتنفيذ الخطتين المقترحتين، وفق منصة «حكومتنا».

الاجتماع العادي السادس للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023. (حكومتنا)

الاجتماع العادي السادس للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023. (حكومتنا)

الاجتماع العادي السادس للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023. (حكومتنا)

الاجتماع العادي السادس للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023. (حكومتنا)

الاجتماع العادي السادس للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023. (حكومتنا)