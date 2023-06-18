«الأعلى للطاقة» يتابع الخطة التطويرية لشركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، اجتماعه الخامس بمقر الشركة العامة للكهرباء، والذي خُصِّص لمتابعة جهود الشركة في مواجهة الذروة الصيفية والخطة التطويرية للعام 2023، بحضور رئيس وأعضاء المجلس ومديري الإدارات والمكاتب بالشركة العامة للكهرباء.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تقديره للجهود المبذولة من جميع العاملين بالشركة لتنفيذ عدد من الصيانات والعمرات وتشغيل المحطات بكامل طاقتها والذي أسهم في استقرار الشبكة خلال ذروة الشتاء الماضي، مشددًا على ضرورة استمرار تنفيذ الخطة المعتمدة من مجلس الوزراء لمواجهة الذروة الصيفية.

وقدم الفريق الفني بالشركة عرضًا ضوئيًا يتضمن العمرات الجسيمة المنفذة وصيانة خطوط النقل التي أسهمت في الاستقرار وعدم اللجوء لطرح الأحمال، بحسب بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

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الخطة الفنية لشركة الكهرباء للنصف الثاني من العام الجاري

كما استعرضت الشركة خطتها الفنية للنصف الثاني من العام الجاري التي شملت مشروعات التوزيع ونقل الطاقة والإنتاج والتخطيط، والتي تستهدف عددًا من المحطات العاملة وصيانة وتطوير خطوط النقل التي لم يجر تنفيذ أي مشروعات بشأنها منذ 10 سنوات، إلى جانب دعم الشبكة من خلال تنفيذ محطات جديدة.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة دعم جهود شركة الكهرباء في تنفيذ خطتها مع ضرورة متابعتها فنيًا وماليًا لضمان سلامة الإجراءات وتسهيلها.

والثلاثاء الماضي، عُقِد الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة الذي ناقش خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، واستعرض المشاريع الجارية في الشركات التابعة والشراكات الدولية مع بيوت الخبرة العالمية في استكشافات الغاز والطاقة البديلة ومحاربة الانبعاثات الكربونية، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يعقد اجتماعه الخامس بمقر الشركة العامة للكهرباء، الأحد 19 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يعقد اجتماعه الخامس بمقر الشركة العامة للكهرباء، الأحد 19 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)