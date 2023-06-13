«الأعلى للطاقة» يبحث خطة زيادة الإنتاج ومراجعة مصروفات مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

عُقد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وبمشاركة لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

المشاريع الجارية والشراكات الدولية

وناقش الاجتماع، الذي عُقد بالمؤسسة الوطنية للنفط، خطة المؤسسة لزيادة إنتاج النفط والغاز، واستعراض المشاريع الجارية في الشركات التابعة والشراكات الدولية مع بيوت الخبرة العالمية في استكشافات الغاز والطاقة البديلة ومحاربة الانبعاثات الكربونية، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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ونقل البيان عن الدبيبة «إشادته بجهود العاملين في قطاع النفط لإعادة الحياة لعدد من المشاريع المتوقفة والمنفذة من خلال كفاءات محلية، وأهمها صيانة مجمع ملّيتة، وتشغيل مجمع رأس لانوف المتوقف منذ سنوات».

تطوير التعاون والشراكة مع الشركات العالمية

واتفق المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود بكافة مؤسسات الدولة لقطاع النفط والغاز، من أجل زيادة إنتاج النفط والغاز، وتطوير التعاون والشراكة مع الشركات العالمية في هذا المجال لنقل الخبرات وتأهيل الكوادر المحلية، وضرورة زيادة الإفصاح والشفافية لكافة المصروفات التشغيلية والتموينية.

كما جرى التأكيد على ضرورة تفعيل عمل مكتب المراجعة الدولي المتعاقد عليه من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة المصروفات بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية، بحسب البيان.

جانب من الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء 13 يونيو 2023 (حكومة الوحدة)

جانب من الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء 13 يونيو 2023 (حكومة الوحدة)

جانب من الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء 13 يونيو 2023 (حكومة الوحدة)