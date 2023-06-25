اجتماع حكومي لمناقشة خطة الشركة العامة للكهرباء للنصف الثاني للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

عقد عدد من الوزراء والمسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة خطة الشركة العامة للكهرباء للنصف الثاني للعام 2023.

وترأس الاجتماع وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، بحضور ممثلين عن كل من مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، ووزارة المالية، وفريق الشركة العامة للكهرباء، بحسب ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكد الزيداني، أنه يأتي ضمن توصيات الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للطاقة بشأن مراجعة خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية والشتوية القادمة، وفق البرامج والمشروعات المنفذة والجارية والمتعاقد عليها، والتدفقات المالية اللازمة والجداول الزمنية المعتمدة لكل مشروع.

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وأضافت منصة «حكومتنا» أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن سلسلة الاجتماعات التي يجري عقدها مع الشركة العامة للكهرباء، تأتي ضمن جهود مؤسسات الدولة كافة لدعم المجهودات المبذولة لاستقرار الشبكة في الذروة الصيفية.

خطة شركة الكهرباء للنصف الثاني من 2023

وقبل أسبوع، عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعًا برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خُصِّص لمتابعة جهود الشركة في مواجهة الذروة الصيفية والخطة التطويرية للعام 2023.

وخلال الاجتماع استعرضت الشركة خطتها الفنية للنصف الثاني من العام الجاري التي شملت مشروعات التوزيع ونقل الطاقة والإنتاج والتخطيط والتي تستهدف عددًا من المحطات العاملة وصيانة وتطوير خطوط النقل التي لم يجر تنفيذ أي مشروعات بشأنها منذ 10 سنوات، إلى جانب دعم الشبكة من خلال تنفيذ محطات جديدة.

اجتماع حكومي لمناقشة خطة الشركة العامة للكهرباء للنصف الثاني للعام 2023، الأحد 23 يونيو 2023. (حكومتنا)