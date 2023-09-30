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بمشاركة ليبيا.. ختام المرحلة النهائية لتمرين الأمن البحري «السيبورد 23» لدول «5+5 دفاع»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 10:07 صباحا
بمشاركة ليبيا.. ختام المرحلة النهائية لتمرين الأمن البحري «السيبورد 23» لدول «5+5 دفاع»
من تمرين الأمن البحري «السيبورد 23» لدول «5+5 دفاع». (رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة)
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أعلنت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ختام المرحلة النهائية «LIVEX» لتمرين الأمن البحري «السيبورد 23» في الفترة بين 18 و25 سبتمبر 2023، قبالة سواحل مدينة أوجوستا الإيطالية في جزيرة صقلية، وبتنظيم مشترك بين ليبيا وإيطاليا.

وبحسب بيان رئاسة الأركان العامة الجمعة، شاركت في التمرين، بحريات دول «مبادرة 5+5 دفاع»، والتي تضم ليبيا والجزائر، وفرنسا، إيطاليا، ومالطا، والمغرب، وإسبانيا، وتونس.

ولفت البيان إلى أن الفترة بين 18 و20 سبتمبر الحالي، شهدت عرض ومناقشة «الجانب النظري»، وجدول النشاطات والأحداث والقيام بعدد من المحاضرات وورش العمل لإجراء التمرين والإبحار، بينما شهدت الفترة بين 21 و25 سبتمبر الحالي، البدء في «الجانب العملي»، تأمين الاتصال والإبحار إلى منطقة العمليات، وتنفيذ تمرين بحث وإنقاذ، وتنفيذ تمرين اقتحام لسفينة مشبوهة قام بها أفراد من القوات الخاصة البحرية.

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وتابع البيان أن الجانب العملي شهد القيام بعدد من التشكيلات والمناورات البحرية، وتنفيذ تمرين مكافحة لـ«هجوم إرهابي» لقارب صغير، وحماية السفينة أثناء المغادرة، بالإضافة لعرض تشكيلات بحرية لكبار الزوار، وتدريبات ليلية لضباط المخابرة، ودوريات التأمين.

اجتماع لمناقشة ما تم تنفيذه خلال التمرين
وأوضحت رئاسة الأركان العامة، أن اليوم الختامي شهد عقد اجتماع نهائي لمناقشة ما تم تنفيذه خلال التمرين، مضيفة أن التمرين يأتي في إطار تنفيذ الأنشطة البحرية المبرمجة ضمن مخطط العمل متعدد الأطراف لسنة 2023 ضمن مبادرة «5+5 دفاع»، بهدف تعزيز القدرات  العملياتية وتبادل المعلومات والوعي بالمجال البحري، لضمان السلامة والمراقبة البحرية في حوض غرب المتوسط للتأكيد على أهمية التدريب على مهارات الأمن البحري، وتبادل الخبرات وتطوير التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية المشتركة، بما يخدم السلم والأمن لغرب المتوسط واستقراره.

تمرين الأمن البحري «السيبورد 23» لدول «5+5 دفاع». (رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة)
تمرين الأمن البحري «السيبورد 23» لدول «5+5 دفاع». (رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة)
من تمرين الأمن البحري «السيبورد 23» لدول «5+5 دفاع». (رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة)
من تمرين الأمن البحري «السيبورد 23» لدول «5+5 دفاع». (رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة)
من تمرين الأمن البحري «السيبورد 23» لدول «5+5 دفاع». (رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة)
من تمرين الأمن البحري «السيبورد 23» لدول «5+5 دفاع». (رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة)
من تمرين الأمن البحري «السيبورد 23» لدول «5+5 دفاع». (رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة)
من تمرين الأمن البحري «السيبورد 23» لدول «5+5 دفاع». (رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة)
من تمرين الأمن البحري «السيبورد 23» لدول «5+5 دفاع». (رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة)
من تمرين الأمن البحري «السيبورد 23» لدول «5+5 دفاع». (رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة)
من تمرين الأمن البحري «السيبورد 23» لدول «5+5 دفاع». (رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة)
من تمرين الأمن البحري «السيبورد 23» لدول «5+5 دفاع». (رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة)
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