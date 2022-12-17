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حكومة الدبيبة: وفد من وزارة الدفاع يشارك في اجتماع دول مبادرة «5+5» بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 02:38 مساء
حكومة الدبيبة: وفد من وزارة الدفاع يشارك في اجتماع دول مبادرة «5+5» بالمغرب
ممثلون عن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشاركون في اجتماع دول مبادرة «5+5» بالرباط، 16 ديسمبر 2022 (حكومة الدبيبة)
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قالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن وفدًا منها شارك في اجتماع وزراء دفاع دول مبادرة «5+5» الذي انعقد، أمس الجمعة، في العاصمة المغربية الرباط.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن تلك المشاركة جاءت «بتكليف من وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة»، موضحة أن الوفد رأسه اللواء ركن الفيتوري سالم غريبيل، وعضوية كل من العميد إسماعيل مخلوف القماطي، والعميد عبدالباسط علي الزنداح، والعميد جبريل مفتاح الشتيوي، والرائد حمزة امبارك الصيد.

اهتمام بالمقترح الليبي الخاص بإنشاء مركز يساهم في مكافحة الإرهاب
ولفت البيان إلى رئاسة المغرب للمبادرة خلال العام 2022، مضيفًا أن المجتمعين أدرجوا المقترح الليبي بإنشاء مركز لتبادل الخبرات والتقنية كوسائل لمكافحة الإرهاب في نطاق بلدان المبادرة، ضمن اهتماماتهم.

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9 دول تشارك في الاجتماع
وشارك في الاجتماع تسع دول هي فرنسا وإيطاليا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس، بجانب ليبيا.

وتحدث المجتمعون عن جهود تطوير آليات التعاون المنتظمة والبراغماتية التي تخص المجالات ذات الاهتمام المشترك، كالمراقبة البحرية والأمن الجوي وإدارة الكوارث وتعزيز التعاون العملياتي البيئي للقوات المسلحة، عبر تنظيم دورات وتمارين مشتركة.

ممثلون عن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشاركون في اجتماع دول مبادرة «5+5» بالرباط، 16 ديسمبر 2022 (حكومة الدبيبة)
ممثلون عن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشاركون في اجتماع دول مبادرة «5+5» بالرباط، 16 ديسمبر 2022 (حكومة الدبيبة)
ممثلون عن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشاركون في اجتماع دول مبادرة «5+5» بالرباط، 16 ديسمبر 2022 (حكومة الدبيبة)
ممثلون عن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشاركون في اجتماع دول مبادرة «5+5» بالرباط، 16 ديسمبر 2022 (حكومة الدبيبة)
ممثلون عن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشاركون في اجتماع دول مبادرة «5+5» بالرباط، 16 ديسمبر 2022 (حكومة الدبيبة)
ممثلون عن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشاركون في اجتماع دول مبادرة «5+5» بالرباط، 16 ديسمبر 2022 (حكومة الدبيبة)
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