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استمرار جهود انتشال السيارات الغارقة في درنة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 10:10 صباحا
استمرار جهود انتشال السيارات الغارقة في درنة (صور)
انتشال سيارة غارقة قبالة ساحل درنة، 28 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)
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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استمرار جهود انتشال السيارات الغارقة قبال ساحل مدينة درنة.

جاء ذلك بالتعاون مع الضفادع البشرية من مدينتي طبرق والقبة وفرق الغواصين الجزائرية والمصرية، الذين حددوا أماكن السيارات الغارقة ثم جرى انتشالها، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

العثور على أوراق ثبوتية
وقالت الهيئة إنها لم تعثر على أي جثث خلال تلك العمليات، ولم يجد أفرادها سوى أوراق ثبوتية داخل السيارات.

بسبب العاصفة «دانيال».. ميناء درنة مرسى لجثث وسيارات وحطام

وأكدت الهيئة استمرار فرقها رفقة الفرق المحلية والدولية في العمل بجميع المناطق المنكوبة شرق البلاد جراء السيول والفيضانات التي تسببت فيها العاصفة «دانيال»، وستتواصل أعمال البحث وانتشال الجثث من جميع المواقع المبلغ عنها.

غواصين يشاركون في تحديد مواقع السيارات الغارقة قبالة ساحل درنة، 28 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)
غواصين يشاركون في تحديد مواقع السيارات الغارقة قبالة ساحل درنة، 28 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)
انتشال سيارة غارقة، 28 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)
انتشال سيارة غارقة، 28 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)
أفراد هيئة البحث عن المفقودين خلال فحص السيارة، 28 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك)
أفراد هيئة البحث عن المفقودين خلال فحص السيارة، 28 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك)
أفراد هيئة البحث عن المفقودين خلال فحص السيارة، 28 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك)
أفراد هيئة البحث عن المفقودين خلال فحص السيارة، 28 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك)
أفراد هيئة البحث عن المفقودين خلال فحص السيارة، 28 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك)
أفراد هيئة البحث عن المفقودين خلال فحص السيارة، 28 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك)
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