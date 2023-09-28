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ضبط تشكيل عصابي يسرق السيارات في بنغازي باستخدام رافعة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 12:01 مساء
ضبط تشكيل عصابي يسرق السيارات في بنغازي باستخدام رافعة
رافعة استخدمت في سرقة سيارات داخل مدينة بنغازي، 27 سبتمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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ضبط أفراد قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي تشكيلا عصابيا يمتهن سرقة السيارات من الطريق العام بواسطة رافعة.

وتلقى القسم شكوى مواطن ضد مجهول بشأن سرقة سيارته المعطلة خلال وجودها أمام المنزل، وتولى أعضاء التحريات البحث في الواقعة حيث تجوهوا إلى المكان لجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة التي أظهرت أفرادا يسحبون السيارة بواسطة رافعة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ضبط سائق الرافعة
وأعد أعضاء التحريات كمينا لسائق الرافعة وجرى إيقافه، وأنكر علمه بأن السيارة مسروقة، مضيفا أن شخصين طلبا منه نقل السيارة لإصلاحها بزعم أنها تخصهما.

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وتمكن أعضاء التحري من الوصول إلى أحد المتهمين، واتضح وجوده في حجز مركز شرطة رأس عبيدة، واعترف بسرقة السيارة مع صديقه، إضافة إلى ارتكاب وقائع مماثلة، وأنه كان ينوي بيعها، ثم جرى إيقاف المتهم الآخر وأحيلا معا إلى النيابة العامة.

متهمون في القضية، 27 سبتمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)
متهمون في القضية، 27 سبتمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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