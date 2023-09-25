ضبط تشكيلين عصابيين تورطا في سطو مسلح على محل ووافدين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط تشكيلين عصابيين تورطا في عمليتي سطو مسلح على محل لبيع المواد الغذائية ومنزل لعاملين وافدين من بنغلاديش.

ووقع حادث سرقة المحل في منطقة سيد خليفة، حيث سطا متهمان على أصحابه بعد تهديدهم بسلاح ناري، وسلبا كروت دفع مسبق بقيمة ألف دينار، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين.

وتوصل مركز شرطة سيدي خليفة إلى معلومات حول مكان تحرك المتهمين، حيث جرى استهدافهما وضبطهما خلال تنقلهما داخل سيارة، واعترفا بما نُسب إليهما ثم أحيلا إلى النيابة العامة.

التهجم على منزل لعاملين وافدين

وفي منطقة الصابري، تهجم تشكيل عصابي بحوزته سلاح ناري على منزل يقطنه عمال بنغال، واعتدوا عليهم وسلبوا أموالهم وأغراضهم الشخصية، وأصيب أحد العاملين خلال الواقعة بكسر في ساقه وكدمات.

وبعد تقدم صاحب المنزل بشكوى حول الواقعة، قام التشكيل باقتحام استراحة يملكها وسرقوا مبلغا ماليا قبل أن يلوذوا بالفرار تاركين سيارة استخدموها في ارتكاب جريمتهم، وفق بيان المديرية.

وبتفتيش السيارة عثر على زجاجة بها مواد مسكرة، ثم انطلق أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري لتمشيك منطقة اللثامة بالكامل، وهناك جرى ضبط اثنين من أفراد التشكيل، واعترفا بما نسب إليهما ثم أحيلا إلى النيابة العامة.