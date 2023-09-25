مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أوقف جهاز الأمن الداخلي بطرابلس مدير مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بعد ورود معلومات بشأن قضية فساد تتعلق بتوريد أدوية ومعدات طبية مخصصة لمتضرري كارثة انهيار سدي درنة.

وقال مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن الشخص المذكور استغل موقعه لإصدار تكليفات مباشرة لشركتين خاصتين بشأن توريد أدوية ومعدات طبية مخصصة للمتضررين من انهيار سدي درنة، كما جرى إيقاف مدير إحدى الشركتين.

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وأضاف المصدر أن الموقوفين سيحالان إلى النيابة العامة حيث سيخضعان للتحقيق في التهم المنسوبة إليهما.

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