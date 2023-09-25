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مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 08:16 مساء
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
صورة مركبة: جانب من آثار الدمار في درنة (يمين)، شعار جهاز الأمن الداخلي (يسار)
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أوقف جهاز الأمن الداخلي بطرابلس مدير مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بعد ورود معلومات بشأن قضية فساد تتعلق بتوريد أدوية ومعدات طبية مخصصة لمتضرري كارثة انهيار سدي درنة.

وقال مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن الشخص المذكور استغل موقعه لإصدار تكليفات مباشرة لشركتين خاصتين بشأن توريد أدوية ومعدات طبية مخصصة للمتضررين من انهيار سدي درنة، كما جرى إيقاف مدير إحدى الشركتين.

- النيابة العامة تتهم 16 مسؤولا وتأمر بحبس 8 احتياطيا على خلفية التحقيق في كارثة انهيار سدي درنة

وأضاف المصدر أن الموقوفين سيحالان إلى النيابة العامة حيث سيخضعان للتحقيق في التهم المنسوبة إليهما.

شهدت مناطق شرق ليبيا سيولًا وفيضانات جراء العاصفة «دانيال»، أسفرت عن آلاف المفقودين والنازحين، فضلاً عن توثيق 3875 حالة وفاة حتى اليوم الإثنين، بحسب الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح.

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